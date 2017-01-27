صحة تبوك تنفذ برنامج تعريفي للقياديين للتعريف ببرامج مكافحة العدوى

نظمت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة تبوك ممثله في ادارة مكافحة العدوى صباح أمس الأول بحضور مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة تبوك الدكتور غرم الله بن عبدالله الغامدي ومساعدي المدير العام ومدراء المستشفيات والمدراء الطبيين برنامج تعريفي ببرامج مكافحة العدوى بالمنطقة , حيث قدم إخصائي الصحة العامة الدكتور رسلان محمد نخلة شرحا حول أهداف برنامج مكافحة العدوى ومكونات البرنامج ونظرة عامة على العدوى المكتسبة في المنشآت الصحية وطرق منعها ، ودور القادة في التطبيق الامثل لبرامج مكافحة العدوى والتصدي للفاشيات . وأوضح الدكتور رسلان ان مستشفيات منطقة تبوك حققت مراكز اولى على مستوى مستشفيات المملكة في مجال تطبيق معايير مكافحة العدوى في التصدي لانتشار فايروس كورونا بالإضافة الى الحد من انتشار الأمراض المعدية الأخرى . مشيراً الى استفادة صحة المنطقة من البرامج التطويرية التي تنفذها وزارة الصحة في مجال مكافحة العدوى وتدريب عددٍ من منتسبيها من الممارسين في دوراتٍ متخصصة داخل وخارج المنطقة على كيفية الحد من خطر العدوى