 إمام المسجد النبوي: ما نزل بالمسلمين من فتن وكوارث يستوجب الإلحاح بالدعاء | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 29 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 27 يناير 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

صحة تبوك تنفذ برنامج تعريفي للقياديين للتعريف ببرامج مكافحة العدوى على خلفية حادث العائلة الاردنية : مدير صحة تبوك يوجه بتكريم ممرضة ومواطنة في البدع ربيع بريدة” يبدأ أيامه تحت ضغط زوار “التميز” إمام المسجد النبوي: ما نزل بالمسلمين من فتن وكوارث يستوجب الإلحاح بالدعاء إمام الحرم المكي: من تجاوز فهم العقل وقع في الضلال فن «النحت على الحجر» تستعيد هويتها في « مهرجان تبوك » نيابة عن أمير منطقة الرياض محافظ الخرج يفتتح مهرجان اصول الأغنام بالخرج صدام ناري بين برشلونة وأتلتيكو مدريد في قبل نهائي كأس ملك 7 إصابات ووفاة يخلفها حادث صباح اليوم بالطائف بالصور.. محافظ محايل يدشن برامج وفعاليات مهرجان محايل أدفأ وشارع الشهداء الذهب يتجه صوب أول انخفاض أسبوعي في 2017 علماء يحولون الهيدروجين إلى معدن في ثورة تكنولوجية غير مسبوقة

إمام المسجد النبوي: ما نزل بالمسلمين من فتن وكوارث يستوجب الإلحاح بالدعاء

إمام المسجد النبوي: ما نزل بالمسلمين من فتن وكوارث يستوجب الإلحاح بالدعاء
المناطق_المدينة

دعا إمام وخطيب المسجد النبوي الشريف الشيخ الدكتور علي بن عبدالرحمن الحذيفي – في خطبة الجمعة – إلى الإلحاح بالدعاء خاصةً في هذا العصر مع تظاهر الفتن وكثرتها وحلول الكوارث المدمرة ونزول الكربات بالمسلمين وظهور الفرق المبتدعة ، ومع الأضرار التي لحقت بكل فرد مسلم أخرج من دياره بظلم ومسه الضرر وتعسرت حوائجه ، مؤكدا أن من أسباب الصلاح والإصلاح والفلاح وتتابع الخيرات وصرف العقوبات ورفع المصائب الواقعة والكربات الدعاء بإخلاص.

وأضاف : الدعاء هو العبادة كما في حديث النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (الدُّعاءُ هو العبادة ) مشيرا إلى أن للدعاء شروط وآداب فمن شروط الدعاء أكل الحلال ولبس الحلال قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص يا سعد أطب مطعمك تستجب دعوتك ، ومن شروطه التمسك بالسنة والاستجابة لله تعالى بفعل أوامره واجتناب نواهيه ، ومن أسباب إجابة الدعاء الثناء على الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلا والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ، وعلى المسلم أن يتحرى أوقات الإجابة.

ودعا الشيخ الحذيفي الله عز وجل أن يحفظ جميع بلاد المسلمين وأن يوحد صفوفهم وأن يجمع كلمتهم على الحق ويبعد عنهم الخلاف والفرقة وأن يحفظ خادم الحرمين الشريفين ونائبيه ويوفقهما لما يحبه ويرضاه وأن يحفظ جنود بلادنا وينصرهم.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>