على خلفية حادث العائلة الاردنية : مدير صحة تبوك يوجه بتكريم ممرضة ومواطنة في البدع

وجه مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة تبوك الدكتور غرم الله بن عبدالله الغامدي بتكريم الممرضة ثريا العميري بمستشفى البدع والمواطنة نورة عبدالتواب نظير عملهن الانساني في خدمة ورعاية الطفل الاردني ذو خمسة أشهر الذي فقد أسرته وهم الاب والام واثنان من اشقاؤه في حادث مروع قبل أيام ونقل الى مستشفى البدع حيث قدمت له الرعاية الطبية والاجتماعية طيلة فترة بقاءه في المستشفى لحين استلامه من قبل ذويه . اوضح ذلك المتحدث الرسمي لصحة تبوك عطاالله العمراني . الذي بين ” لجوالكم ” ان توجيه المدير العام جاء بعد ان علم بما قامت به الممرضة من عمل انساني وواجب وطني واستعانتها بمواطنة لخدمة هذا الطفل الرضيع .

وفي التفاصيل .. ان الممرضة ثريا العميري استعانت بإحدى المواطنات الكريمات في محافظة البدع بعد ان رفض الطفل الحليب الصناعي لتقوم المواطنة بعمل انساني بارضاعة رضاعة طبيعية