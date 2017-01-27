الأمن المغربي يُحبط مخططًا إرهابيًا خطيرًا

أحبط الأمن المغربي اليوم مخططًا إرهابيًا خطيرًا لتنظيم داعش الإرهابي، أسفر عن تفكيك خلية إرهابية تتكون من سبعة عناصر ينشطون بعدد من المدن المغربية.

وأوضحت الداخلية المغربية في بيان لها أن العملية التي تأتي في إطار رصد التهديدات الإرهابية التي تستهدف أمن المغرب تمت على ضوء معلومات استخباراتية دقيقة ، مضيفة أن عناصر هذه الخلية كانوا ينشطون بخمس مناطق وأن هذه العملية الأمنية أدت إلى رصد مخبًأ سريًا أعده العقل المدبر لهذه الخلية الإرهابية للتحضير لعمليات إرهابية نوعية بالمغرب بإيعاز من قادة ميدانيين لداعش في مناطق الصراع.

وقال إن أعضاء هذه الخلية خططوا لاستقطاب المزيد من العناصر الشابة وتجنيدهم للقيام بعمليات تخريبية تهدف حصد أكبر عدد من الضحايا بغية خلق الرعب بين المواطنين وزعزعة الاستقرار.

وسيتم تقديم المشتبه بهم أمام العدالة فور انتهاء البحث الذي يجرى معهم تحت إشراف النيابة العامة