 مركز الملك سلمان للإغاثة ينقل 16 مصابا يمنياً من تعز للعلاج في السودان | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 29 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 27 يناير 2017 ميلاديا

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مركز الملك سلمان للإغاثة ينقل 16 مصابا يمنياً من تعز للعلاج في السودان

مركز الملك سلمان للإغاثة ينقل 16 مصابا يمنياً من تعز للعلاج في السودان
المناطق_واس

إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- نقل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 16 مصابا يمنيا من تعز للعلاج بالسودان، وغادرت ظهر اليوم من مطار عدن الدولي المجموعة الثانية من المصابين اليمنيين من محافظة تعز إلى جمهورية السودان الشقيقة لتلقي العلاج هناك على نفقة المركز وبمتابعة من مكتب المركز في عدن .

وفي تصريح لوسائل الإعلام، أشاد محافظ تعز علي المعمري بتكفل مركز الملك سلمان للإغاثة بمعالجة الدفعة الثانية من المصابين اليمنيين بالخارج وتحمل نفقات العلاج والسفر لعدد 16 جريحاً و (2) مرافقين لهم.

من جهته أوضح مدير مركز الملك سلمان للإغاثة والاعمال الإنسانية بمكتب عدن صالح الذيابي لوسائل الاعلام أن نقل هذا العدد من المصابين يأتي امتداد لأعمال المركز لدعم الشعب اليمني الشقيق في مختلف المجالات الإنسانية، مبينا أن الجانب الصحي أحد أولويات المركز، حيث قام المركز بعلاج المصابين والجرحى اليمنيين خارج اليمن في مستشفيات المملكة والأردن والسودان.

وأفاد أن المركز تعاقد مع بعض المستشفيات الخاصة في عدن وتعز لعلاج المصابين، مؤكدا سعي المركز لتفعيل دور المستشفيات الحكومية في اليمن للقيام بواجبها في تقديم الخدمات الصحية للمرضى والجرحى من خلال توفير معدات ومستلزمات طبية.

وقال استقبلنا عدد 11 قاطرة محملة بالمعدات والمستلزمات الطبية للمستشفى الجمهوري قدمت من المملكة العربية السعودية كدفعة أولى من 58 شاحنة لعدد من المحافظات اليمنية لدعم الجانب الصحي في المستشفيات الحكومية لتقوم بدورها في تقديم الخدمات الصحية للأخوة الأشقاء اليمنيين.

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