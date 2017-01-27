ماليزيا تأمل سريان الإعفاء من تأشيرة الدخول إلى الولايات المتحدة الأميركية بحلول سبتمبر 2018

قالت الحكومة الماليزية أن ماليزيا لديها القدرة الكاملة على تلبية جميع الشروط التي تمكنها من المشاركة في برنامج الإعفاء من تأشيرة الدخول إلى الولايات المتحدة الأميركية، وذلك بحلول سبتمبر 2018.

وأكد نائب رئيس الوزراء الماليزي ووزير الداخلية زاهد حميدي خلال لقاء السفيرة الأميركية الجديدة لدى ماليزيا كامالا شيرين لاكدير أن المشاورات بين السلطات الماليزية والأميركية تسير بشكل جيد وأن وزارته لبت معظم شروط القبول في البرنامج، وتبقى شرط واحد وهو نسبة الرفض لطلبات التأشيرة الأمريكية من ماليزيا، والتي تصل في الوقت الحالي إلى 3.7%، وينص الشرط على تخفيضها إلى دون 3%.

وأضاف حميدي أن ماليزيا تهدف لخفض تلك النسبة بواقع 0.7%، وأكد أن رفض الطلبات في الحصول على التأشيرة يعود لعدة مسائل تقنية وإجرائية، وليس بسبب قضايا أمنية، كما أن التعاون بين السفارة الأميركية ووزارة الداخلية الماليزية يسير بشكل ممتاز، وأكد على العمل معاً لرفع الوعي لدى المواطنين بشكل أكبر، وذلك لتحقيق نسبة أقل من رفض الطلبات على التأشيرة.