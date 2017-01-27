 مدير صحة تبوك يزور مستشفى الأمير فهد بن سلطان بتبوك | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 29 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 27 يناير 2017 ميلاديا

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مدير صحة تبوك يزور مستشفى الأمير فهد بن سلطان بتبوك

مدير صحة تبوك يزور مستشفى الأمير فهد بن سلطان بتبوك
المناطق_تبوك
زار مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة تبوك الدكتور غرم الله بن عبدالله الغامدي يرافقه المساعد للطب العلاجي الدكتور هيازع بن محمد الشهري  صباح امس مستشفى الأمير فهد بن سلطان , حيث كان في استقبالهم مدير المستشفى الدكتور زيد سلهب والمدير الطبي الدكتور فيصل العنزي .
حيث قام الدكتور الغامدي بجولة داخل اقسام المستشفى شملت اقسام الأشعة والمختبر والعيادات وغرف التنويم حيث اطلع فيها على التجهيزات التقنية والطبية الحديثة وما يقدم من خدمات للمرضى والمراجعين  .
وأشاد الدكتور الغامدي بما شاهده من مستوى متقدم في مجال الخدمات الصحية المقدمة بالمستشفى , كما بحث مع مدير المستشفى الدكتور زيد سلهب أوجه التعاون المشترك بين مستشفيات المنطقة ومستشفى الأمير فهد بن سلطان . مشيدا في الوقت نفسه بما يقوم به القطاع الصحي الخاص من دور مهم في تقديم الرعاية الطبية والعلاجية للمرضى وهو امتداد لما تقدمه مستشفيات ومراكز وزارة الصحة للمواطنين والمقيمين .
وأعرب الدكتور زيد سلهب مدير مستشفى الامير فهد بن سلطان عن بالغ شكره وتقديره لمدير عام الشؤون الصحية بمنطقة تبوك الدكتور غرم الله الغامدي والمساعد للطب العلاجي الدكتور هيازع الشهري على هذه الزيارة التي تؤكد على اهتمام صحة تبوك بالقطاع الصحي الخاص

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