 الأمير عبدالرحمن يصل للرياض .. وخادم الحرمين في مقدمة مستقبليه | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 29 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 27 يناير 2017 ميلاديا

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الأمير عبدالرحمن يصل للرياض .. وخادم الحرمين في مقدمة مستقبليه

الأمير عبدالرحمن يصل للرياض .. وخادم الحرمين في مقدمة مستقبليه
المناطق_الرياض

وصل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالرحمن بن عبدالعزيز إلى الرياض اليوم قادماً من خارج المملكة بعد إجازة خاصة.
وكان في استقبال سموه، لدى وصوله مطار قاعدة الملك سلمان الجوية، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود .
كما كان في استقباله صاحب السمو الملكي الأمير سطام بن سعود بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث، وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير الدكتور سعد بن سعود بن محمد ، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير نايف بن سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير فهد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، وعدد من أصحاب السمو الأمراء والمعالي، ومساعد قائد قاعدة الملك سلمان الجوية اللواء طيار ركن محمد بن علي العواجي.
وقد وصل في معية سموه، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز المستشار بالديوان الملكي ، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز.

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