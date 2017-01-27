 أمير الباحة يقدم تعازيه ومواساته لشيخ قبيلة بني كبير في وفاة نجله  | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 29 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 27 يناير 2017 ميلاديا

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أمير الباحة يقدم تعازيه ومواساته لشيخ قبيلة بني كبير في وفاة نجله 

أمير الباحة يقدم تعازيه ومواساته لشيخ قبيلة بني كبير في وفاة نجله 
المناطق - الباحة - عبدالرحمن سفر
قدم صاحب السمو الملكي الامير مشاري بن سعود بن عبدالعزيز امير منطقة الباحة تعازية ومواساته لشيخ قبيلة بني كبير الشيخ عثمان بن سويعد وذلك في وفاة نجلة العقيد خالد بن عثمان بن سويعد مساعد مدير مرور منطقة الباحة.
 كما أدى وكيل امارة منطقة الباحة الدكتور حامد بن مالح الشمري عقب صلاة عصر اليوم الجمعة صلاة الميت على العقيد خالد بن سويعد “رحمه الله “وذلك بجامع الامير محمد بن سعود بمحافظة بلجرشي
وقدم الدكتور الشمري تعازيه ومواساته لذوي المتوفي سائلا الله العلي القدير بان يغفر له ويرحمه ويسكنه فسيح جناته وان يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان .
من جانبهم عبر الشيخ عثمان بن سويعد وذوي المتوفى عن بالغ شكرهم وتقديرهم لسمو امير الباحة ولوكيل الامارة على تعازيهم ومواساتهم وان لا يريهم مكروه في عزيز لديهم
وأدى الصلاة مع وكيل الامارة مدير جامعة الباحة الدكتور عبدالله بن محمد الزهراني محافظوا المحافظات ومشايخ القبائل بالمنطقة وعدد من المسؤولين من مدنيين وعسكريين وجمع غفير من المصلين .
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