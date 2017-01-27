شرطة أملج تطيح بشخص بحوزته الف حبه كبتاجون وحشيش

اكد مصدر امني بان شرطة منطقة تبوك ممثلة بشرطة محافظة املج اطاحت باحد المشتبه بهم وذلك من خلال احدى نقاط التفتيش التابعة لشرطة المحافظة وذلك اثناء قيامها بعملها الميداني المعتاد بالمنطقه المسماة السهله التابعه لمحافظه املج حيث تم الإشتباه بمركبة الا ان قائدها رفض الوقوف لنقطه التفتيش وعند متابعة المركبة من قبل الدوريه الامنية شوهد قائدها يقوم برمي كيس بجانب الطريق وتمت متابعته حتى استيقافه واتضح انه سعودي يبلغ من العمر 53 عاماً وبتفتيش مابداخل الكيس وجد ١٠٠٠ الف حبه تقريباً ) يشتبه بأنها من الحبوب المحظورة وقطع من الحشيش المخدر ومبلغ مالي وقد تم القبض على المتهم واتخذت كافه الإجراءات اللازمة تمهيداً لتسليمه والمضبوطات لجهه الاختصاص ، وقد ثمن مدير شرطة منطقة تبوك اللواء / محمد التميمي الجهود التي تبذل من منسوبي شرطة محافظة املج من خلال تميزهم واسهاماتهم في القبض على عدد من مرتكبي القضايا الجنائية متمنياً منهم بذل المزيد