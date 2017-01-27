 للمرة الأولى .. امرأة تقود القوات الجوية النرويجية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 29 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 27 يناير 2017 ميلاديا

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للمرة الأولى .. امرأة تقود القوات الجوية النرويجية

للمرة الأولى .. امرأة تقود القوات الجوية النرويجية
المناطق - أ ف ب

أعلنت النرويج اليوم الجمعة، أنها عينت للمرة الأولى امرأة لقيادة قواتها الجوية، في خطوة جديدة لتكريس المساواة بين الجنسين.

ويأتي تعيين تونيي سكينارلاند (49 عاماً) التي رقيت إلى رتبة قائدة فرقة جوية في وقت تشهد القوات الجوية تحديثاً مع قرب استبدال أسطول مقاتلات “اف-16” الذي بات متقادماً بمقاتلات “اف-35”.

وكانت سكينارلاند تشغل هذا المنصب بالوكالة منذ أكتوبر (تشرين أول) مع وفاة سلفها.

واستقبل الجيش النروجي في صفوفه عدداً كبيراً من النساء اللواتي يقود بعضهن مقاتلات ومروحيات وحتى غواصات منذ بداية تسعينات القرن الماضي.

ومنذ 2016، باتت الخدمة العسكرية إلزامية للجنسين في النروج، في حالة فريدة داخل الحلف الأطلسي. لكن عدداً محدوداً من المجندين يبقى في الخدمة.

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