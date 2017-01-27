 الصحة توقف مدعي العلاج بالكي بدون رخصة في القصيم وتحيله لهيئة التحقيق والادعاء العام | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 29 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 27 يناير 2017 ميلاديا

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الصحة توقف مدعي العلاج بالكي بدون رخصة في القصيم وتحيله لهيئة التحقيق والادعاء العام

المناطق - متابعات

كشف مواطن يعاني من مشكلة صحية وهيّ “ارتعاش في يده اليسرى”، عن حالته وذلك في فيديو قام بنشره على مواقع التواصل الاجتماعي، محذرًا في الوقت نفسه من التعامل مع المعالجين الشعبيين اللذين يزعمون أن لديهم القدرة على معالجة الأمراض.

وقال المواطن خلال مقطع الفيديو المتداول، إنه ذهب لمعالج في القصيم، وطلب المعالج منه أن يخلع ملابسه، ثم “كواه” بالأسياخ في رأسه وفي رقبته وظهره وأظافره، دون إجراء أي تشخيص له، ما أدى إلى إصابته بأضرار بالغة.

من جانبها، ضبطت وزارة الصحة “المعالج”، وأحالته لهيئة التحقيق والادعاء العام، وذلك لكون القانون ينص على عقاب الممارسين غير النظاميين بالسجن، وقال وكيل وزارة الصحة، فهد الجلاجل، في تغريدة، إن من يستغل ضعف المواطن ويتاجر بمرضه هو يقوم بجريمة في حق المجتمع، وذلك لأن الطب البديل له أسس ورخص نظامية، بحسب تعبيره.

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