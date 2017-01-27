 الجيش اليمني يُسيطر على مقار حكومية بالمخا ويضيق الخناق على الانقلابيين في شرق المدينة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 29 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 27 يناير 2017 ميلاديا

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الجيش اليمني يُسيطر على مقار حكومية بالمخا ويضيق الخناق على الانقلابيين في شرق المدينة

الجيش اليمني يُسيطر على مقار حكومية بالمخا ويضيق الخناق على الانقلابيين في شرق المدينة
واس - عدن

سيطرت قوات من الجيش اليمني والمقاومة الشعبية اليوم، على المجمع الحكومي وإدارة الأمن بعد تضييق الخناق على مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية فيما تبقى من مباني شرق وغرب مدينة المخا بمحافظة تعز.
وأكد مصدر عسكري في قيادة محور تعز لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية، أن عملية تحرير المجمع الحكومي ومحيطه وإدارة الأمن وأحياء البليلي جاءت بعد مواجهات عنيفة تكبدت فيها المليشيا خسائر فادحة في الأرواح والمعدات قبل أن تلوذ بالفرار، وأن الفرق الهندسية باشرت نزع الألغام التي زرعتها المليشيا في المبان والمنشآت شرق وغرب المدينة .
وتمكنت قوات الجيش الوطني اليمني بمديرية مقبنة غربي تعز اليوم، من تطهير جبل البرادة الذي كانت تسيطر عليه المليشيات الانقلابية، مما أدى إلى التحامهم مع أبطال الجيش الوطني في جبهة الكدحة.

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