ترامب سيوقع قرارا تنفيذيا لوقف دخول لاجئين من دول ذات أغلبية مسلمة

وتتضمن مسودة القرار التي حصلت عليها الوكالة أيضا منعا غير محدد لقبول اللاجئين السوريين، ويمتد المنع المؤقت لبرنامج اللاجئين الأوسع لمدة 120 يوما.

وكان ترامب قد شن حملة لفرض إجراءات “تدقيق بالغة” خاصة على أولئك القادمين إلى الولايات المتحدة من دول لها صلات بالإرهاب.

ووفقا لمسودة الأمر، يخطط الرئيس الأميركي لمنع إصدار تأشيرات دخول للأشخاص من إيران والعراق وليبيا والصومال والسودان وسوريا أو اليمن لمدة 30 يوما على الأقل.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض، شون سبايسر، إن ترامب ينوي توقيع الأمر خلال زيارة عصر الجمعة إلى البنتاغون، مع تحركات أخرى لها صلة باستعدادية الجيش ومجلس الأمن الوطني. ولم تتضح على الفور تفاصيل تلك الأوامر.

ولم يتسن لسكاي نيوز عربية التأكد من دقة المعلومات التي نشرتها اسوشييتد برس عن الدول التي ينوي ترامب منع دخول مواطنيها إلى بلاده مؤقتا.

ولدى الرئيس الأميركي سلطة تحديد عدد اللاجئين الذين يتم قبولهم في الولايات المتحدة سنويا، ويمكنه وقف البرنامج في أي وقت.

وقبلت الولايات المتحدة في موازنة العام الماضي ما يزيد عن 84 ألف لاجئ من بينهم أكثر من 12 ألف لاجئ سوري. وحدد الرئيس السابق باراك أوباما سقف قبول اللاجئين في موازنة هذا العام عند 110 ألف شخص.

ووفقا للأمر التنفيذي الوشيك، يخطط ترامب لخفض البرنامج لأكثر من النصف، ليصل إلى 50 ألف لاجئ فقط.

وقالت مسودة الأمر إنه أثناء توقف البرنامج، ربما تسمح الولايات المتحدة بدخول الناس على حسب كل حالة “بما يتفق مع المصلحة الوطنية” وستستمر الحكومة في التعامل مع طلبات اللاجئين من الأشخاص الذين يزعمون تعرضهم لاضطهاد ديني “إذا ثبت أن الدين.. دين أقلية في دولة الفرد”، بحسب اسوشييتد برس.