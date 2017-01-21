ترامب: “من المبكر جدا” الحديث عن رفع العقوبات عن روسيا

وعقد الرئيس الأميركي مؤتمرا صحفيا عقب لقائه رئيسة الوزراء البريطانية، التي تعد أول مسؤول أجنبي يزور البيت الأبيض منذ تنصيب ترامب في 20 يناير.

واعتبرت ماي، من جهتها، أنه ينبغي إبقاء العقوبات بحق روسيا، وقالت “نعتقد أن العقوبات يجب أن تستمر”، مشيرة إلى “التحركات” الروسية “في أوكرانيا”.

وتأتي هذه التصريحات عشية اتصال هاتفي مرتقب بين الرئيس الروسي فلاديمر بوتن، وترامب، سيبحثان خلاله، على الأرجح، العقوبات التي تفرضها واشنطن على روسيا بشأن الصراع في أوكرانيا.

وفي سياق منفصل، قالت ماي إن الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا دعت ترامب للقيام بزيارة رسمية، فيوقت لاحق هذا العام، وإنه قبل الدعوة.

كما أكدت ماي أن الرئيس الأميركي ترامب يدعم حلف شمال الاطلسي “في شكل كامل”، وذلك بعدما كرر ترامب توجيه الانتقادات إلى الحلف.

وبشأن البريكست، جدد ترامب تأكيد دعمه لقرار بريطانيا الخروج من الاتحاد الأوروبي، قائلا “إن بريطانيا حرة ومستقلة تشكل نعمة للعالم”.

وأكد الزعيمان، أيضا في المؤتمر الصحفي المشترك، أنهما سيعملان على تعزيز العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة وبريطانيا.

وأعربت ماي عن أملها في أن يساهم التوصل إلى اتفاق تجارة سريع مع واشنطن في تخفيف تأثيرات بريكست.