الدكتور السعدون : (أمراض الدم) تسعى لتقديم الخدمات الأمثل للمرضى

تحت شعار (لك حق علينا) تشارك الجمعية الخيرية لمكافحة أمراض الدم الوراثية بالأحساء بالتعاون مع مركز أمرض الدم الوراثية في معرض الخدمة الاجتماعية السنوي الذي تقيمه الشؤون الصحية بالأحساء بالشراكة مع مستشفى الملك فيصل العام.

والذي يهدف للتعريف بحقوق وعلاقات المرضى سعياً إلى إيجاد قاعدة تأسيسه للتواصل مع المرضى في مختلف القطاعات الصحية في المحافظة، وتأتي الفعالية تحت رعاية مدير الشؤون الصحية بالأحساء الدكتور عبدالحميد العمير، ويستضيفها مجمع العثيم مول من 28 إلى 30 من الشهر الجاري.

من جانبه أعتبر عضو مجلس الشورى ورئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية لمكافحة أمراض الدم الوراثية بالأحساء الدكتور سعدون بن سعد السعدون أن دور الجمعية لا يقل أهمية عن باقي القطاعات الصحية في المحافظة، فمشاركتها تأتي سعياً لتقديم نبذة تعريفية عن خدماتها التي تقدمها، إلى جانب الكشف عن السبل والطرق التي يقدمها منسوبها لتقديم الخدمات بالشكل الأمثل للمرضى والمستفيدين من خدماتها.

وقال:” لا شك أن الدور الحيوي الذي تقوم به الجمعية في المشاركة في الفعاليات المختلفة التي تقام على مدار العام في المحافظة يساهم في زيادة الوعي بأمراض الدم الوراثية، والتي تسعى الجمعية لمكافحتها عبر البرامج التثقيفية والتعريفية بشكل متواصل على مدار العام”.

وبين مدير عام الجمعية الأستاذ عبدالعزيز بن أحمد العودة أن الجمعية تواصل مشاركتها السنوية في الفعاليات التي تحرص من خلالها إدارة الشؤون الصحية بالمحافظة إلى خلق بيئة تواصل مميزة بين المرضى والمتخصصين في القطاعات الصحية وأن الجمعية ومنسوبيها في خدمة المرضى المستفيدين من خدمتها ويرحبون بتواصلهم معها.

يذكر أن إدارة الجمعية الخيرية لمكافحة أمراض الدم الوراثية بالأحساء تهدف إلى توعية وتعريف أهالي المحافظة بأمراض الدم الوراثية وأهمية الالتزام بالزواج المتوافق، والالتزام بالنصائح الطبية، عبر مختلف مشاركاتها في مناشط الأحساء.