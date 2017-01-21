 الأهلي يكسب الشباب بثلاثة أهداف مقابل هدف | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 29 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 27 يناير 2017 ميلاديا

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الأهلي يكسب الشباب بثلاثة أهداف مقابل هدف

الأهلي يكسب الشباب بثلاثة أهداف مقابل هدف
المناطق - متابعات

حقق الأهلي فوزاً غالياً على ضيفه الشباب بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الجمعة، ضمن مباريات الجولة السادسة عشر من دوري جميل للمحترفين، بدأت المباراة سجالاً بين الفريقين مع تفوق من جانب الفريق المضيف، وتمكن محترف الشباب المغربي محمد بن يطو من تسجيل الهدف الأول لفريقه عند الدقيقة 18 من الشوط الأول، وأدرك هداف الأهلي عمر السومة التعادل لفريقه من ضربة رأسية عند الدقيقة 23 من ذات الشوط.

وفي الشوط الثاني، قاد السومة فريقه الأهلي للتفوق من ضربة ثابتة سددها قوية عند الدقيقة 47 من الشوط الثاني، وأضاف عبدالفتاح عسيري الهدف الثالث لفريقه الأهلي عند الدقيقة 85 من عمر المباراة.

وبهذه النتيجة ارتفع الأهلي برصيده من النقاط إلى 37 نقطة بذات الرصيد مع المتصدر الهلال الذي يواجه الاتفاق غداً السبت، فيما تجمد رصيد الشباب عند 25 في المركز الخامس في ترتيب الدوري.

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