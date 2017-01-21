 وصول 6 شاحنات طبية إلى مستشفى الهيئة بمأرب مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 29 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 27 يناير 2017 ميلاديا

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وصول 6 شاحنات طبية إلى مستشفى الهيئة بمأرب مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة

وصول 6 شاحنات طبية إلى مستشفى الهيئة بمأرب مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة
واس - عدن

وصلت اليوم 6 شاحنات مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية إلى مستشفى الهيئة بمحافظة مأرب تحمل مواد ومستلزمات طبية ضمن الحملة التي دشنها معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة يوم الأحد الماضي, وتعد هذه المساعدات الإنسانية جزء مخصص من المركز لمستشفى الهيئة بمأرب فيما ستصل في وقت لاحق 11 شاحنة إلى مستشفيات عدن.
وتأتي هذه المساعدات امتدادا لأكثر من 112 برنامجا نفذها المركز بكافة محافظات اليمن بمشاركة 80 شريكا أممياً ودولياً ومحلياً.

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