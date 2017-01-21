 “واشنطن بوست” تكشف الشركات التي أسسها “ترامب” في المملكة وفي أي مجال تعمل | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 29 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 27 يناير 2017 ميلاديا

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“واشنطن بوست” تكشف الشركات التي أسسها “ترامب” في المملكة وفي أي مجال تعمل

“واشنطن بوست” تكشف الشركات التي أسسها “ترامب” في المملكة وفي أي مجال تعمل
المناطق - وكالات

ذكرت صحيفة “واشنطن بوست” ان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أسس 8 شركات في المملكة ترتبط بإمبراطوريته الفندقية في أغسطس 2015، بعد فترة وجيزة من إعلانه ترشحه لرئاسة الولايات المتحدة.

وأضافت الصحيفة بحسب “العربية نت” أن إحدى الشركات التي يمتلكها ترامب في المملكة تحمل اسم THC جدة هوتيل، فيما تسمى أخرى دي تي (دونالد ترامب) للخدمات الفنية.

وشاركت شركة THC لتطوير الفنادق والتي شاركت في إدارة وتطوير عدد من الفنادق في المملكة، إضافة إلى شركة جدة للاستشارات والخدمات الفنية وشركة جدة للاستشارات الفندقية.

يذكر أن ترامب استقال من شركته “منظمة ترامب ” الأسبوع الماضي، فيما سيقوم نجلاه دونالد الابن وإريك سيتوليان بإدارة أنشطته.

وقبل أن يعلن ترمب استقالته من جميع شركاته أعلن المستشار القانوني العام لمؤسسة ترامب ألان غارتن، أن ترامب قام بعدد من التغييرات تشمل إغلاق عدد من الشركات في أماكن مختلفة حول العالم لتفادي تضارب المصالح، ومن بينها مشاريع ذات صلة بمشروع تجاري مشترك محتمل في المملكة.

وبحسب الإقرار المالي فإن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، لديه 144 شركة أو مصلحة بقطاع الأعمال ومشروعات ممتدة في 25 دولة حول العالم من كندا إلى أميركا الجنوبية وأوروبا والشرق الأوسط وصولا إلى آسيا.

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