خطط ترامب للقضاء على تنظيم داعش .. نشر المدفعية والمروحيات الأميركية في سوريا

وقالت الصحيفة نقلا عن مسؤولين، لم تسمهم، إن الرئيس دونالد ترامب سيطلب من قادة البنتاغون في زيارته لهم في وقت لاحق الجمعة أن يعرضوا عليه الخيارات الجديدة لمكافحة داعش خلال 30 يوما.

وأضافت الصحيفة أن التوجيه الجديد الذي يسعى لتسريع القضاء على داعش، كان متوقعا من قادة الجيش الذين بدأوا بالفعل في وضع خيارات سرية لزيادة الضغط العسكري على التنظيم المتشدد، خاصة في معقليه الرقة بسوريا والموصل بالعراق.

وتتضمن الخيارات المحتملة، توسيع الاستعانة بالقوات الخاصة ورفع سقف عدد القوات الأميركية في العراق وسوريا، ومنح البنتاغون صلاحيات ميدانية أوسع من أجل تسريع عملية اتخاذ القرارات على أرض المعركة.

وكان ترامب قد وعد خلال حملته الانتخابية بإصدار أوامر لاتخاذ خطوات لتحسين جاهزية الجيش للقتال في وقت قليل.