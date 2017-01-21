الجيش المصري يعلن مقتل ستة مسلحين في وسط محافظة سيناء

أعلن المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة المصرية العقيد تامر الرفاعي، مقتل 6 مسلحين والقبض على آخر وتدمير ورشة لتصنيع المواد المتفجرة بوسط محافظة سيناء المصرية.

وأوضح الرفاعي في بيان له اليوم، أن قوات إنفاذ القانون من الجيش الثالث الميداني، تمكنت أيضا من ضبط مخزن تحت الأرض يحتوي على 4 أطنان مواد مخدرة معدة للتوزيع.