 الجيش المصري يعلن مقتل ستة مسلحين في وسط محافظة سيناء | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 30 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 28 يناير 2017 ميلاديا

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الجيش المصري يعلن مقتل ستة مسلحين في وسط محافظة سيناء

الجيش المصري يعلن مقتل ستة مسلحين في وسط محافظة سيناء
واس - القاهرة

أعلن المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة المصرية العقيد تامر الرفاعي، مقتل 6 مسلحين والقبض على آخر وتدمير ورشة لتصنيع المواد المتفجرة بوسط محافظة سيناء المصرية.
وأوضح الرفاعي في بيان له اليوم، أن قوات إنفاذ القانون من الجيش الثالث الميداني، تمكنت أيضا من ضبط مخزن تحت الأرض يحتوي على 4 أطنان مواد مخدرة معدة للتوزيع.

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