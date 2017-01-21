د.الجاسر : عمل مميز مفاجأة لاهل جدة بالتعاون مع ادبي جدة

احتفل الشيخ احمد باديب رئيس مركز أحمد باديب للدراسات الثقافية والاعلامية يوم أمس بفنون جدة وأدبي جدة في منزله العامر بعد ان بذل جهده في تقريب وجهات النظر للجهتين في الصلح حول مبنى ثقافة وفنون جدة وذلك بحضور اعضاء مجلس ادارة النادي الادبي وفنون جدة والفنان د.عبدالله رشاد والاعلاميين

حيث تطرق باديب ان الثقافة السعودية بلغت مرحلة النضج والازدهار والتأثير وامتد شعاعه الإيجابي ليتعدى الحدود المحلية والعربية محلقاً في فضاءات العالمية وتمتاز مدينة جدة بوجود الكثير من المثقفين والفنانين واصحاب المواهب المختلفة وان الدور الايجابي الذي ينبغي على الجهتين العمل بالتعاون ودعم الشباب ودمجهم في المجتمع ليكونوا لبنه صالحة

وحول الخلاف تحدث باديب : لو ان كل واحد فينا جلس يرد على الاخر لضاعت حياتنا وضاع وقتنا في مهاترات ليس لها غاية الا انها توجد الفرقى بيننا ويجب علينا جميعا ان نعمل بصمت ونحسن لان الاحسان من اهم صفات المؤمن وقمت بجهد كبير لنحتفل سويا بهذه المناسبة واعتذر ان قصرت معكم

وفي نهاية اللقاء قدم الدكتور عمر الجاسر شكره للشيخ احمد باديب لهذه المبادرة واستطرد بان هناك تعاون ومفاجأة لاهل جدة عمل مميز سيقدم باسم ثقافة وفنون جدة والنادي الادبي وما هذا التعاون الا ثمرة اللقاء لإحياء الحراك الثقافي في محافظة جدة حيث يوجد الكثير من المثقفين والمواهب الفنية في عروس البحر الاحمر وفي شتى المجالات

واختتم اللقاء بتناول طعام العشاء