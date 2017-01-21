 معرض بوح للفنانة المؤمن بسيهات | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 30 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 28 يناير 2017 ميلاديا

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معرض بوح للفنانة المؤمن بسيهات

معرض بوح للفنانة المؤمن بسيهات
المناطق - سيهات - عادل الزهراني

افتتح الفنان التشكيلي عبدالعظيم الضامن مساء يوم الخميس ٢٨،ربيع الثاني المعرض الشخصي الأول  للفنانة فاطمة المؤمن  في مقهى ونس أبون أ تايم بمدينة سيهات بمحافظة القطيف .
والذي يعتبر المعرض الأول لمسيرتها الفنية ، ويتضمن العديد من اللوحات الفنية الرمزية والتجريدية ، حيث تعمل على سلسلة لوحات بعنوان بوح التي تركز فيها على ما يختزله العقل والقلب لتبوح بها لونياً ، التي تصف المؤمن تجربتها مع اللون بأنها تجربة استوحتها من تجارب مختزنة في ذاكرتها ، وقد تكون هي مستوحاة من مخيلة الناس اللذين ينثرون السعادة لمن حولهم .

اختتم حفل الإفتتاح بكلمة للفنان الضامن تحدث عن تجربة الفنانة المؤمن التي تستحق الدعم ، ودور ملتقى إبداع الثقافي في دعم التجارب الشابة من خلال فتح المجال لهم لعرض تجاربهم وتشجيعهم للمشاركات المحلية والدولية ، ورحب بجميع المبدعين الشباب في وطننا الغالي ، ودعوتهم للمثابرة والبحث عن كل جديد وأن تكون رسالتهم للفن قريبة للإنسانية وخدمة الوطن .

يستمر المعرض لمدة اسبوع برعاية ملتقى إبداع الثقافي وبدعم من مقهى ونس أبون تايم بسيهات

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