معرض بوح للفنانة المؤمن بسيهات

افتتح الفنان التشكيلي عبدالعظيم الضامن مساء يوم الخميس ٢٨،ربيع الثاني المعرض الشخصي الأول للفنانة فاطمة المؤمن في مقهى ونس أبون أ تايم بمدينة سيهات بمحافظة القطيف .

والذي يعتبر المعرض الأول لمسيرتها الفنية ، ويتضمن العديد من اللوحات الفنية الرمزية والتجريدية ، حيث تعمل على سلسلة لوحات بعنوان بوح التي تركز فيها على ما يختزله العقل والقلب لتبوح بها لونياً ، التي تصف المؤمن تجربتها مع اللون بأنها تجربة استوحتها من تجارب مختزنة في ذاكرتها ، وقد تكون هي مستوحاة من مخيلة الناس اللذين ينثرون السعادة لمن حولهم .

اختتم حفل الإفتتاح بكلمة للفنان الضامن تحدث عن تجربة الفنانة المؤمن التي تستحق الدعم ، ودور ملتقى إبداع الثقافي في دعم التجارب الشابة من خلال فتح المجال لهم لعرض تجاربهم وتشجيعهم للمشاركات المحلية والدولية ، ورحب بجميع المبدعين الشباب في وطننا الغالي ، ودعوتهم للمثابرة والبحث عن كل جديد وأن تكون رسالتهم للفن قريبة للإنسانية وخدمة الوطن .

يستمر المعرض لمدة اسبوع برعاية ملتقى إبداع الثقافي وبدعم من مقهى ونس أبون تايم بسيهات