 وزير دفاع كوريا الجنوبية : أسلحة بيونغ يانغ النووية “تهديد حقيقي” | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 30 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 28 يناير 2017 ميلاديا

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وزير دفاع كوريا الجنوبية : أسلحة بيونغ يانغ النووية “تهديد حقيقي”

وزير دفاع كوريا الجنوبية : أسلحة بيونغ يانغ النووية “تهديد حقيقي”
المناطق - وكالات

قال وزير الدفاع الكوري الجنوبي هان مين-كو، الجمعة، إن الاستفزازات النووية والصاروخية من قبل بيونغ يانغ تشكل “تهديدات مباشرة وحقيقية” لبلاده، مطالباً الجيش بأن يكون في جاهزية كاملة.

وقالت وكالة “يونهاب” الكورية الجنوبية للأنباء إن تصريح “هان” جاء أثناء تفقده قاعدة عسكرية لتشجيع الجنود بمناسبة عطلة رأس السنة القمرية الجديدة.

وأضاف الوزير الكوري الجنوبي أن “كوريا الشمالية تهدد في هذا العام بالتطوير النووي وصواريخ بالستية عابرة للقارات”.

واستطرد قائلاً إن “تهديدات بيونغ يانغ بالصواريخ ضد سول والمناطق المجاورة لها المكتظة بالسكان، ترتبط مباشرة بالأمن الوطني، لهذا، نحن في حاجة إلى أن نكون على أتم الاستعداد”.

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