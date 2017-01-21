بعيدا عن الأدوية.. كيف تواجه متاعب المعدة بهذه الحلول البسيطة ؟

أوصى الطبيب الألماني هانز ميشائيل مولنفيلد بعدم اللجوء للأدوية كوسيلة أولى لمواجهة متاعب المعدة حيث ينبغي في البداية اتخاذ بعض التدابير، التي من شأنها تخفيف المتاعب.

وقدم الطبيب الألماني بعض الأمثلة للتخفيف من متاعب المعدة ومنها التخفيف من الأطعمة الدهنية وتناول عدة وجبات صغيرة بدلاً من الوجبات الكبيرة. وأضاف مولنفيلد، عضو الرابطة الألمانية للممارسين العوام، أنه يمكن مواجهة حرقة المعدة مثلاً من خلال تناول كوب حليب.

من جانبها، حذرت الجمعية الألمانية لأمراض الجهاز الهضمي وأمراض الأيض من تعاطي مُثبطات حمض المعدة المعروفة باسم “مُثبطات مضخة البروتون” دون استشارة الطبيب لأنه تترتب عليها آثار جانبية على المدى الطويل، مثل هشاشة العظام.