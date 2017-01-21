 “الشرعية” تحرر مواقع جديدة شرقي المخا | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 30 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 28 يناير 2017 ميلاديا

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“الشرعية” تحرر مواقع جديدة شرقي المخا

“الشرعية” تحرر مواقع جديدة شرقي المخا
المناطق - وكالات

حررت قوات الجيش اليمني والمقاومة الشعبية، مواقع جديدة من قبضة الحوثيين والقوات العسكرية الموالية للمخلوع، علي عبدالله صالح، في مدينة المخا الساحلية بمحافظة تعز (275 كم جنوب صنعاء).

وقالت مصادر عسكرية، إن هذه المواقع شملت المجمع الحكومي وإدارة الأمن شرق مدينة المخا، وحي البليلي ومزرعة عائش، مشيرة إلى بدء عملية نزع الألغام منها.

وأشارت المصادر إلى أن قوات الجيش والمقاومة الشعبية استهدفت، بمساندة مقاتلات التحالف العربي، مواقع “المليشيات” في المناطق الشرقية والجنوبية من مدينة المخا.

يذكر أن قوات الجيش الموالية للحكومة الشرعية، أعلنت الإثنين الماضي، عن تحرير ميناء المخا الاستراتيجي القريب من الممر البحري “باب المندب” بالكامل، وعدد من المواقع شرقي المدينة.

ومنذ مطلع الشهر الجاري بدأت قوات الجيش بمساندة بقوات التحالف العربي عملية عسكرية أطلق عليها اسم “الرمح الذهبي” للسيطرة على الشريط الساحلي الغربي لليمن.

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