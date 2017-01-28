الإطاحة بـ”فاهي” أشهر مروج للمخدرات في برنامجي السناب والانستجرام

ألقت الجهات المعنية، القبض على صاحب أشهر حساب في برنامجي السناب والانسجرام، يلقب بـ faaahy ، ويروج الحشيش المخدر والمسكرات ويعد الحفلات الماجنة.

وأفاد موقع Venturebeat بأن جزءا كبيرا من تجارة المخدرات تتم بواسطة انستجرام، فعند البحث من خلال هاشتاق يدل على ذلك، ستجد المخدرات المسروقة والمستخلصة والمزروعة والموصوفة والمحصودة.

وقامت انستجرام بحجب بعض المستخدمين بعد أن علم تورطهم بالمخدرات، لكن العدد غير المنهي من المتعاملين ورد فعل انستقرام الضعيف ساهم في تقوية التجارة على التطبيق.