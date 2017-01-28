 شاهد.. امرأة “مجنونة” تعود لاستعادة حقيبتها من سيارتها المحترقة ! | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 30 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 28 يناير 2017 ميلاديا

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شاهد.. امرأة “مجنونة” تعود لاستعادة حقيبتها من سيارتها المحترقة !

المناطق - وكالات

تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي في الصين على نحو واسع مقطع فيديو، تظهر فيه امرأة يُعتقد أنها كانت تحت تأثير الكحول، وهي تحاول استعادة حقيبتها باهظة الثمن من داخل سيارتها المحترقة.

وكانت المرأة التي لم يتم الكشف عن هويتها قد صدمت السيارة بحاجز على الطريق، قبل أن تندلع فيها النيران. ولحسن الحظ تمكنت من مغادرة السيارة والنجاة بحياتها، لكنها قررت فجأة أن تعود إلى السيارة التي كانت تلتهمها النيران، لتستعيد حقيبة يدها، بحسب ما نقلت صحيفة ميرور البريطانية.

ولم يصدق شهود العيان أعينهم، عندما شاهدوا المراة، وهي تندفع باتجاه السيارة، غير مكترثة لحياتها، لتستعيد حقيبة يدها. لكن رجال الإطفاء تمكنوا من إبعادها في الوقت المناسب، كما استعادوا حقيبة اليد التي يبدو أنها كانت أهم من حياتها بالنسبة لها.

 

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