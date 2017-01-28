50 قتيلاً من الانقلابيين بمعارك وغارات للتحالف

أعلنت القوات الحكومية في اليمن تطهير المناطق المحيطة ببلدة المخا الاستراتيجية الواقعة على شريط البحر الأحمر، فيما أكدت مصادر عسكرية مقتل 50 شخصاً في معارك مع القوات الحكومية بمساندة طيران التحالف العربي.

وقالت مصادر، إن “30 عنصراً من الانقلابيين بيهم قيادات قتلوا في معارك مع القوات الحكومية في محيط المخا، فيما قتل أكثر من 17 عنصراً في غارة للتحالف استهدفت الميليشيات قرب بلدة الخوخة المجاورة”. واعترف الحوثيون بسقوط عشرات القتلى في صفوفهم.

وقال قائد ميداني في القوات الحكومية: “سيطرت قواتنا على المناطق المحيطة بالمخا والعديد من المعسكرات باتت تحت سيطرة القوات الحكومية”.

وأضاف، “غنمت قواتنا أسلحة فتاكة بينها صواريخ بالستية، ومنصات إطلاق، كان الحوثيون وقوات المخلوع يخزنونها في معسكر المخا”.