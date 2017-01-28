 قتل أمه “خنقا” بعدما طالبته بالوضوء استعدادا لصلاة الفجر | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 30 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 28 يناير 2017 ميلاديا

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قتل أمه “خنقا” بعدما طالبته بالوضوء استعدادا لصلاة الفجر

قتل أمه “خنقا” بعدما طالبته بالوضوء استعدادا لصلاة الفجر
المناطق - وكالات

استيقظت مدينة السويس شرق مصر صباح الجمعة على جريمة بشعة، حيث قتل شاب والدته التي طالبته بالوضوء استعدادا لصلاة الفجر.

وتلقى مدير أمن السويس بلاغاً بمقتل سيدة في العقد الخامس من عمرها، خنقاً في شقتها بمساكن حي السلام، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمحل البلاغ.

وبعد المعاينة تبين أن السيدة قتلت خنقاً بشال حريمي، وتوجد آثار ركل وصفع في أنحاء متفرقة من وجهها وجسدها.

وذكرت ابنتا القتيلة أمام رجال الأمن، أن شقيقهما ويدعى محمد شرف الدين عبد الإمام البالغ من العمر 32 عاماً، والموظف بشركة النصر للبترول وراء ارتكاب الجريمة، وأن مشاجرة كبيرة نشبت بينه وبين والدته فجراً، بعد أن طالبته بالوضوء استعدادا لصلاة الفجر، فتركها وغادر المنزل متوجها للصلاة في المسجد.

وأضافتا أن شقيقهما وفور عودته من المسجد تشاجر مع والدته مرة أخرى أمامهما، ثم قام بخنقها بشال كانت ترتديه، كما قام بصفعها وركلها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة وفر هارباً.

وتبين من التحريات أن القاتل أصيب في حادث سير منذ أسبوع بطريق السويس القاهرة، وعقب الحادث لازمته حالة نفسية غريبة، جعلته دائم الشجار مع والدته وشقيقاته، ومثيرا للمشكلات ويثور ويغضب لأبسط الأسباب.

 

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