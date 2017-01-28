 شاهد.. إيفانكا ترمب تحبو على سجاد البيت الأبيض | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 30 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 28 يناير 2017 ميلاديا

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شاهد.. إيفانكا ترمب تحبو على سجاد البيت الأبيض

شاهد.. إيفانكا ترمب تحبو على سجاد البيت الأبيض
المناطق - وكالات

نشرت إيفانكا ترمب مقطع فيديو على حسابها في “انستغرام” وهي تحبو خلف ابنها ثيودور، البالغ من العمر 10 شهور، لأول مرة، وذلك على سجاد البيت الأبيض.

وحظي المقطع بملايين المشاهدات، وجاء نشره بعد يومٍ واحدٍ فقط من تباهيها بغرفته الجديدة شديدة النظافة بالعاصمة واشنطن، وهي تحبو على الأرض برفقة نجلها “ثيودور” وتطلب من ابنتها أرابيلا، تشجيع أخيها ثيودور ليحبو في اتجاهها.

وكتبت إيفانكا “هناك الكثير جداً من الإنجازات الرائعة في الأسبوع الماضي، واحدٌ منها للطفل ثيودور الذي حبا للمرة الأولى، في البيت الأبيض!”.

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