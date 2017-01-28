شاهد.. “دولفين” طائر لإطفاء الحرائق في دبي

بدأ الدفاع المدني في دبي استخدام “دولفين طائر”، يعد الأول من نوعه في العالم لإخماد حرائق السفن والمباني والمنشآت الشاطئية.

والفكرة قائمة على اختصار زمن الاستجابة، عندما تكون الشوارع مزدحمة بالسيارات التي تعرقل وصول آليات الدفاع المدني من المراكز البرية الثابتة إلى مواقع الحرائق في المباني الشاطئية.

وتوفر مصادر غير محدودة من البحر لمياه الإطفاء، إضافة إلى أنها تقلل حجم الخسائر نتيجة سرعة الوصول وسرعة المكافحة.

كما توفر مصدر مياه مستديما وسريع التدفق (4 دقائق تكفي لإملاء صهريج سعة 9000 غالون) لدعم مركبات الدفاع المدني على الشاطئ عند وقوع الحريق في المباني والمنشآت الشاطئية.