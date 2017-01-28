ضوابط جديدة لطرح “حقوق الأولوية” بسوق الأسهم السعودية

أعلنت شركة السوق المالية السعودية “تداول” تطوير آلية للتداول والاكتتاب في أسهم حقوق الأولوية للشركات المدرجة في السوق، موضحاً أن الآلية الجديد، سيجري “تطبيقها في الطروحات القادمة لزيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية”.

ونشرت السوق على موقعها الإلكتروني، ملخصاً، بالتعديلات على الآلية الحالية، كما نشرت تفاصيلا يمكن الاطلاع عليها عبر هذا الرابط.

وشملت التعديلات:

• تخصيص فترة اكتتاب واحدة بدلاً من فترتين منفصلتين لجميع المستثمرين المسجلين والجدد.

• توفير خيار الاكتتاب المباشر لجميع المستثمرين بعد عملية تسوية شراء الحقوق ومن دون انتظار فترة جديدة للاكتتاب.

• إمكانية إدخال طلبات الاكتتاب من خلال منصات وتطبيقات التداول التي يتم من خلالها إدخال أوامر البيع والشراء، بالإضافة إلى الاكتتاب في القنوات والوسائل الأخرى التي يوفرها الوسيط.

• تقليص فترة الآلية لتصبح (28) يوماً على الأكثر بدلاً من (34) يوماً.

وتهدف “تداول” من خلال تعديل هذه الآلية إلى حماية مصالح المستثمرين الأفراد من خلال تسهيل عملية الاكتتاب في أسهم حقوق الأولوية، وتخصيص وقت كافٍ للاكتتاب وممارسة الحقوق لجميع المستثمرين.

ويأتي تطوير الآلية الجديدة ضمن جهود “تداول” لتحسين المنتجات والخدمات المقدمة للمستثمرين والمتعاملين فــي السوق المالية، وإضافة أدوات ومنتجات اسـتثمارية جديدة قابلة للتداول لتحقيق التنوع والتوسع فــي القنوات الاستثمارية المتاحة في السوق.