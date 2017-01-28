 حضور كثيف وتفاعل أول أيام مهرجان الزيتون بالجوف | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 30 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 28 يناير 2017 ميلاديا

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حضور كثيف وتفاعل أول أيام مهرجان الزيتون بالجوف

حضور كثيف وتفاعل أول أيام مهرجان الزيتون بالجوف
الجوف : محمد الحسن

شهد يوم أمس الخميس ثاني أيام مهرجان الزيتون العاشر بالجوف توافد آلاف العائلات لمعارض المهرجان بمركز الأمير عبدالإله الحضاري بمدينة سكاكا.

وبدأ زوار المهرجان مبكراَ منذ الصباح ورصد من بينهم أعداد كبيرة من السواح القادمين من خارج المنطقة ودول الخليج لحور المهرجان الأول من نوعه في المنطقة الخليجية , والتسوق من زيت وزيتون منطقة الجوف.

وشهدت معارض المهرجان المختلفة حضوراً كبيراً من الزوار إبتداءا من معرض الزيتون ومعرض الأسر المنتجة وقافلة العلوم ومعرض المواهب ومعرض تحدي البراعم والمعارض الحكومية .

وفي جانب الفعاليات، قدم الخبير الإسباني محاضرة تناولت طريقة زراعة والعناية بشجرة الزيتون، والتقليم، وحفظ الزيت وطريقة العصر، إضافة للتعريف ببعض القطع الصناعية المستخدمة في تكوين المعاصر.

عقب ذلك نظمت أمسية إنشادية للمنشدين مشاري الرويشد ويزيد العشيشان من أبناء منطقة الجوف ، تبعها أمسية شعرية للشاعر سعيد بن مانع بمشاركة المنشد عبدالعزيز المصبح، قدما فيها عدة نصوص شعرية وإنشادية وشيلات بحضور كثيف في خيمة الفعاليات , شهدت تفاعلاً كبيراً قدم المانع قصيدة مهداه للمهرجان والجوف , وقدم المصبح شيلة زيتنامن جوفنا
, وفي نهاية الأمسية التي قدمها رئيس الفعاليات ياسر العلي كرمهم بدرع المهرجان .

واختتمت فعاليات اليوم الثاني بتقديم ألوان شعبية ورقصات من فرقة الإمارات المشاركة بالمهرجان حتى السبت المقبل , بلوحات سعودية إمارتيه يجملها زيت الزيتون الجوفي .

من جهته افتتحت الخيمة النسائية أولى نشاطاتها أمس الخميس وقد تضمنت على عدد متنوع من الأنشطة بين مايُعنى بالكبار والصغار ، وتم تقديم عدد من المحاضرات وورشة عمل أشرفت عليها الكلية التقنية للبنات في الجوف وقامت الأستاذتين
مجد المعيقيل و نورة العتيبي بتقديم محاضرة توعوية عن التغذية والرشاقة وأكثر المفاهيم الخاطئة شيوعاً لدى الناس ، كما تم عرض أوبريت من قبل إدارة التعليم للبنات في المنطقة، و تزيّنت الصالة النسائية بأُمسية شعريّة قدمتها عدد بارز من الشاعرات الأستاذة ملاك الخالدي والشاعرات الواعدات شذا الدرعان وألاء الريس تفاوتت قصائدهن بين الفصيح والعامي وتناولت موضوعات عدّة.

واستمتع الأطفال بالفرقة الترفيهية , وقدمت حديقة الزيتون فعاليات متنوعة من رسم وقصص وتصوير , كما أن النشاطات مستمرة بشكل يومي إلى نهاية المهرجان.

هذا ويشهد اليوم الجمعة في فعالياته مسرحية إدارة الفكر ومحاضرة عن المكافحة الطبيعية لآفات الزيتون وعروض رابطة نصب السيارات ولقاء مع الرائي عبدالله الخضيري ، وأمسية شعرية يشارك بها كلاً من صالح الفهيقي ومشاري الهباد وصالح العتيبي ، فيما تواصل المعارض المشاركة استقبال الزوار والمتسوقين.

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