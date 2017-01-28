 جروس: سنعمل على تحسين وضع الدفاع.. وشكرا لـ40 الف مشجع | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 30 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 28 يناير 2017 ميلاديا

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جروس: سنعمل على تحسين وضع الدفاع.. وشكرا لـ40 الف مشجع

جروس: سنعمل على تحسين وضع الدفاع.. وشكرا لـ40 الف مشجع
المناطق_الرياض

أعرب المدير الفني لفريق الأهلي الأول لكرة القدم، السويسري كريستيان جروس، عن سعادته بالإنتصار وحصد الثلاث نقاط من أمام الشباب اليوم في قمة الجولة السادسة عشر من دوري جميل السعودي للمحترفين.
وقال جروس في المؤتمر الصحفي الذي عقب اللقاء:” سعيد بالفوز والحصول على العلامة الكاملة. ردة فعل الفريق كانت مميزة بعد أن تلقت شباكنا للهدف الأول، وعدنا للمباراة بشكل سريع”.
وأمتدح مدرب الأهلي حضور جماهير الفريق الذي تجاوز عددهم الـ40 الف متفرج، مقدماً شكره على تشجعيهم طوال مجريات اللقاء، مطالباً إياهم بالإستمرار في الحضور بشكل كثيف في اللقاءات الهامة خلال الفترة المقبلة.
وتابع جروس حديثه:” الرباعي الدفاعي قدم مباراة جيدة، وسنقوم بتحسين الأداء الدفاعي، وننتظر عودة المصابين خلال الأيام القادمة”.
وعن مستويات الثنائي الجديد، العراقي سعد الأمير وسعيد المولد، قال جروس:” سعد الأمير أظهر روحا عالية وقتالية في وسط الملعب وشخصية كبيرة في اللقاء، كما قدم سعيد المولد أداء مميز في المباراة”.

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