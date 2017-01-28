 انزال بري وبحري للتحالف بمديرية المخا ومينائها | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 30 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 28 يناير 2017 ميلاديا

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انزال بري وبحري للتحالف بمديرية المخا ومينائها

انزال بري وبحري للتحالف بمديرية المخا ومينائها
المناطق - اليمن

نفذ التحالف العربي فجر السبت، عملية انزال بري وبحري في مديرية وميناء المخا بعد استعادة كامل السيطرة عليها.

هذا تواصلت المواجهات، الجمعة، شرق مدينة المخا، حيث صدّ الجيش اليمني هجوماً للميليشيات الانقلابية التي تحاول الاستماتة من أجل استرجاع ميناء المخا.

وفي وقت سابق أفاد مراسل “العربية” من الحد الجنوبي، أن قوات الشرعية اليمنية وبدعم من قوات التحالف العربي وبإسناد كبير من المدفعية السعودية، سيطرت بشكل كامل الأحد على مديرية حرض الموازية للطوال السعودية ومديرية ميدي الساحلية.

وتكمن أهمية مديرية ميدي الساحلية في أنها المنفذ الأهم لتهريب الأسلحة من إيران إلى ميليشيات الحوثيين والمخلوع صالح، فيما تعتبر مديرية حرض مسرحا لانطلاق قذائف الانقلابيين التي تستهدف القرى الحدودية السعودية.

هذا وتعتبر عملية السيطرة على حرض وميدي تقدما لوجستيا هاما لقوات التحالف العربي وقوات الشرعية اليمنية.

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