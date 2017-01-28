 ​”إمارة مكة”: معظم شوارع وأحياء جدة باتت مراقبة بالكاميرات | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 30 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 28 يناير 2017 ميلاديا

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​”إمارة مكة”: معظم شوارع وأحياء جدة باتت مراقبة بالكاميرات

​”إمارة مكة”: معظم شوارع وأحياء جدة باتت مراقبة بالكاميرات
المناطق - مكة المكرمة

أعلن مركز إدارة الأزمات والكوارث بإمارة منطقة مكة المكرمة، أن معظم شوارع وأحياء مدينة جدة باتت مراقبة بالكاميرات؛ لنقل الصورة الحية، ومتابعة الأعمال الميدانية عند وقوع كارثة أو أزمات.

وأشارت إمارة مكة في بيانٍ لها إلى أن مركز إدارة الأزمات أنهى أعمال ربط 123 كاميرا تابعة للأمن العام بغرفة المراقبة، مبينة أن عملية الربط أثبتت فعاليتها وتمت الاستفادة منها أثناء متابعة الحالة المطرية التي هطلت على جدة الشهر الماضي.

وأشادت بالربط الذي حدث مع الدفاع المدني وطيران الأمن وشركة المياه الوطنية، وربط كاميراتها الخاصة بمركز إدارة الأزمات والكوارث مسبقا، لافتة إلى أنه لا يزال العمل جارياً بين المركز وكل من مطار الملك عبدالعزيز ومحطة قطار الحرمين، لإتمام عملية الربط المباشر.

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