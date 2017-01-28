 العراق.. تطهير شرق الموصل من الألغام والمتفجرات | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 30 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 28 يناير 2017 ميلاديا

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العراق.. تطهير شرق الموصل من الألغام والمتفجرات

العراق.. تطهير شرق الموصل من الألغام والمتفجرات
المناطق_وكالات

تتواصل عمليات تفكيك ورفع الألغام والمتفجرات في أحياء الساحل الأيسر، الجزء الشرقي من الموصل، تمهيدا لتسليم المناطق الى القوات التي ستقوم بمهام ما يعرف بمسك الأرض، وفقا لتقرير قناة “العربية” السبت.

ودمرت القوات المشتركة كميات كبيرة من الصواريخ المحلية الصنع والمتفجرات والعبوات الناسفة التي خلفها داعش قبل فراره الى غرب الموصل.

أما عن مسك الأرض في الساحل الأيسر، فقد أفادت قيادة العمليات المشتركة أن قوات جهاز مكافحة الارهاب والجيش العراقي وفرقة الرد السريع والشرطة الاتحادية والمقاتلين المتطوعين من أبناء نينوى، هم من سيتولون تلك المهام.

وفي هذه الاثناء لاتزال الاستعدادات جارية لعمليات استعادة الساحل الأيمن، الجزء الغربي من الموصل.

وحسب وسائل اعلام عراقية، وقع انفجار كبير في منطقة وادي حجر في الساحل الأيمن للموصل، ورجحت الأنباء أنها ورشة لصناعة المتفجرات تابعة لتنظيم داعش.

وفي حي الكفاءات وسط الساحل الأيسر، رفعت قوات مكافحة الارهاب العراقية اكبر علم عراقي خلال استعراض عسكري وسط الحي، وهي الساحة نفسها التي رفع فيها داعش راياته عند اجتياحه الموصل عام 2014،  وقام هناك باول استعراض له.

وحسب جهاز مكافحة الارهاب، فإن رفع العلم الكبير جاء لاسباب عديدة منها لتأثيره التعبوي، ولطمأنة أهالي الساحل الأيمن حيث يمكن لأهالي الموصل الموجودين هناك رؤية العلم من مسافات بعيدة.

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