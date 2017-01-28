 رسميا.. زوران يغادر النصر للعين | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 30 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 28 يناير 2017 ميلاديا

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رسميا.. زوران يغادر النصر للعين

رسميا.. زوران يغادر النصر للعين
المناطق_الرياض

أنهى الكرواتي زوران ماميتش مدرب النصر،  اتفاقه التام مع مسئولي العين الإماراتي لتدريب الفريق البنفسجي خلفاً لمواطنه زلاتكو داليتش الذي أعلن استقالته من تدريب الفريق الإمارتي مطلع الأسبوع الجاري.

وأفادت مصادر عليمة لـ”العربية.نت”، أن زوران سيتقدم بالاستقالة من منصبه كمدرب للنصر، والانتقال إلى تدريب العين خلال الأيام المقبلة.

وسبق أن قدمت إدارة العين عرضاً مالياً لزوران عقب استقالة زلاتكو، لكنه لم يقنع المدرب الكرواتي ورد عليه بالرفض.

وتوجهت إدارة العين بعد استقالة مدربها السابق إلى مفاوضة خورخي داسيلفا مدرب النصر السابق ومواطنه دانييل كارينيو والصربي إيفانوفيتش لكنها لم تستمر معهم بالمفاوضات، وتقرر زيادة العرض المقدم لماميتش، ووافق الأخير عليه.

وبحسب ذات المصادر فإن زوران أبلغ مقربين منه بأنه سيستقيل من منصبه مدرباً للنصر وسيدفع الشرط الجزائي في عقده بعد ما تمت المفاوضات مع الإماراتيين، ليرحل إلى العين لاستلام مهمته الجديدة.

وكانت إدارة النصر قد أعلنت في وقت سابق نيتها تمديد عقد زوران موسماً آخر، مستفيدة من وجود بند في عقده يتيح للأصفر ذلك، مؤكدة بأنها تنتظر إنهاء الإجراءات القانونية والنظامية لإتمام ذلك.

وقاد زوران النصر إلى نهائي كأس ولي العهد، والمركز الثالث في الدوري برصيد ٣٢ نقطة، من ١٦ مباراة خسر منها ٤ مباريات وتعادل في مباراتين.

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