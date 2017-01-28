 بحضور محافظ أملج.. “انتاجي بصنع يدي” في السوق الشعبي بالشبحة | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 30 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 28 يناير 2017 ميلاديا

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بحضور محافظ أملج.. “انتاجي بصنع يدي” في السوق الشعبي بالشبحة

بحضور محافظ أملج.. “انتاجي بصنع يدي” في السوق الشعبي بالشبحة
المناطق - فايز السميري
يعتبر السوق الشعبي بمركز الشبحة والذي يدشنه محافظ أملج زياد بن عبدالمحسن البازعي صباح اليوم ضمن برنامج التنمية السياحية بالمحافظة معلما سياحيا واقتصاديا مهما للمحافظة ولمركز الشبحة ومن أهم وأشهر الأسواق الشعبية على مستوى منطقة تبوك ، ويحظى هذا السوق باهتمام الزوار من داخل وخارج المحافظة  خاصة الاسر المنتجة ، والتي تأتي بدعم وتوجيه من امير منطقة تبوك الامير فهد بن سلطان حفظة الله الذي يهتم اهتماما خاصا بالاسر المنتجه حيث يأتي الزوار  لاقتناء بعض المنتجات والمأكولات الشعبية مثل الإقط والسمن البري وبعض الصناعات التراثية الأخرى التي تحكي أصالة تراث الجزيرة العربية وماضيها العريق ، ليصبح سوقا دائما للحرف اليدوية لما يحتويه من صناعات حرفية ومقتنيات تراثية واجتذبت الكثير من المهتمين. ويشهد السوق ازدحاما كبيرا مع لحظات الصباح الباكر الان التي تتزامن مع شروق الشمس ليوم السبت حيث تكتظ ساحاته بالرواد والمتسوقين والبائعين .
وبحضور محافظ أملج زياد البازعي وفي الساعه الرابعه والنصف من مساء اليوم  تنطلق مسابقة الشعلان للصقور بمنطقة الشعلان  وهي المعروفة بقنص الصقور في الساحل الشمالي لمحافظة املج وتنظيم لجنة من هواة قنص الصقور ، وسوف يشارك 150 مشارك في مسابقة الشعلان للصقور الذي ترعاه لجنة السياحة في املج .

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