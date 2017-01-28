ترامب يصدر أمرين لمنع دخول “الإرهابيين” وإعادة بناء الجيش

وقع الرئيس الاميركي دونالد ترامب، الجمعة، قرارا تنفيذيا لمنع دخول “الارهابيين الاسلاميين المتشددين” الى الولايات المتحدة، فرض بموجبه خصوصا حظرا لأجل غير مسمى على دخول اللاجئين السوريين، وحظرا لمدة 3 اشهر على دخول رعايا 7 دول اسلامية، حتى ممن لديهم تأشيرات.

وبعد اسبوع بالتمام والكمال على تسلمه مفاتيح البيت الابيض، قال ترمب خلال حفل اقيم في البنتاغون بمناسبة تولي وزير الدفاع الجديد الجنرال المتقاعد جميس ماتيس مهام منصبه: “لقد فرضت اجراءات رقابة جديدة من اجل ابقاء الارهابيين الاسلاميين المتشددين خارج الولايات المتحدة. نحن لا نريدهم هنا”.

وهذا المرسوم وعنوانه “حماية الامة من دخول ارهابيين اجانب الى الولايات المتحدة” كان متوقعا صدوره منذ مساء الاربعاء حين نشرت صحيفة “واشنطن بوست” نسخة منه.

وأكد ترمب امام كبار الضباط ان هذا القرار التنفيذي “أمر ضخم”، مضيفا “نريد ان نكون متأكدين من اننا لا نسمح بأن تدخل بلادنا نفس التهديدات التي يحاربها جنودنا في الخارج. لن ننسى ابدا دروس الحادي عشر من ايلول/سبتمبر” 2001.

ومساء الجمعة نشر البيت الابيض القرار التنفيذي والنصوص الملحقة به.