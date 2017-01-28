ختام بطولة “الخيل سعودية الأصل والمنشأ” ضمن فعاليات مهرجان الأمير سلطان بن عبدالعزيز العالمي للجواد العربي

اختتمت اليوم ضمن فعاليات مهرجان الأمير سلطان بن عبدالعزيز العالمي للجواد العربي في نسخته الرابعة بطولة الخيل سعودية الأصل والمنشأ، المقامة على مزرعة الخالدية غرب مدينة الرياض .

ففي بطولة المهرات حققت المهرة “شاهرة عذبة” إنتاج مربط عذبة العائدة لصاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن عبدالعزيز البطولة والميدالية الذهبية بإجماع الحكام، وحصلت المهرة نجلاء الجزيرة على الفضية والعائدة لتركي الشيباني، فيما حصلت المهرة حمدانة العزيزية العائدة لمبارك القحطاني على برونزية البطولة .

وفي بطولة الأمهار حقق المهر “سلطان عذبة” إنتاج مربط عذبة العائد لصاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن عبدالعزيز البطولة والميدالية الذهبية، وحقق المهر غطاس العوجاء فضية، والمهر عزيز العوجاء برونزية البطولة والعائدان لمبارك القحطاني .

وفي بطولة الأفراس، حققت الفرس “جوهرة عذبة” من إنتاج مربط عذبة الميدالية الذهبية، والفرس “عفيسة” فضية البطولة، وهما عائدتان لصاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن عبدالعزيز، وحققت الفرس الماجدة برونزية البطولة والعائدة لماجد الغشيان .

أما بطولة الأفحل فقد حقق الفحل “خريسان عذبة” إنتاج مربط عذبة والعائد لصاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن عبدالعزيز بطولة الأفحل والميدالية الذهبية بإجماع الحكام، وحقق الفحل ليث ديراب فضية البطولة والعائد لماجد الغشيان، وحقق الفحل “فهد عذبه” إنتاج مربط عذبة والعائد لصاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن عبدالعزيز برونزية البطولة.

