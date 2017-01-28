الحملة السعودية تواصل تقديم المساعدات الإغاثية للنازحين السوريين في حلب

واصلت الحملة الوطنية السعودية تقديم المساعدات الإغاثية الأساسية للاجئين السوريين النازحين من مدينة حلب ضمن مبادرة الحملة ” لأجلك يا حلب” على الشريط الحدودي التركي السوري وتحديدًا في مخيمات باب السلامة لتستهدف خلال هذه المحطة مخيم ضاحية الشهيد.

وتنوعت المساعدات المقدمة مابين 2500 بطانية و2240 طقمًا شتويًا و 2960 كنزة و 2960 سترة و 900 ملابس خاصة للأطفال و 950 شالاً نسويًا.

وأكد مدير مكتب الحملة الوطنية السعودية في تركيا خالد السلامة أن توزيع المساعدات في الداخل السوري يتم بطريقه منظمة ومن خلال آلية معدة مسبقًا ليستفيد الأشقاء السوريين من هذه المساعدات بشكل عادل وتكون عونًا لهم بعد الله سبحانه على تحمل البرد القارس في هذه المناطق مشيدًا بالدور الكبير الذي تقدمه الجهات الحكومية التركية ومنظمات المجتمع المدني.

وأوضح المدير الإقليمي للحملة الوطنية السعودية لنصرة الأشقاء في سوريا الدكتور بدر السمحان بدوره أن المساعدات الإغاثية التي تقدمها الحملة تأتي بهدف التخفيف من معاناة النازحين السوريين الذين يعانون نقص الخدمات الإنسانية و الإغاثية خصوصًا في المهجرين الجدد منهم .

وأضاف السمحان أن الحملة السعودية تتبنى المشروعات الأكثر أهمية للشقيق السوري للمساعدة في سد احتياجاتهم الضرورية.