 السماح للنساء بحضور مهرجان مزاين الإبل لأول مرة منذ انطلاقته | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 30 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 28 يناير 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة مع نشاط للرياح المثيرة للأتربة الأهلي يشكو الشباب لغرفة فض المنازعات اختناق أم و 6 من أبنائها في منتجع بالطائف بسبب استخدام الفحم للتدفئة خلال أيام الأجازة.. الخطوط السعودية ترفع عدد رحلاتها الداخلية والدولية القوات الشرعية تقتل وتأسر عشرات الحوثيين في تعز أمير جازان يدشن مشاركات مختلف الجهات بمهرجان جازان الشتوي التاسع السماح للنساء بحضور مهرجان مزاين الإبل لأول مرة منذ انطلاقته الحملة السعودية تواصل تقديم المساعدات الإغاثية للنازحين السوريين في حلب لأول مرة منذ 17 سنة.. قيمة مايكروسوفت 500 مليار دولار كاليفورنيا تجمع التواقيع للانفصال عن أميركا.. لو أصبحت دولة ستكون السادسة عالمياً بقوة اقتصادها ختام بطولة “الخيل سعودية الأصل والمنشأ” ضمن فعاليات مهرجان الأمير سلطان بن عبدالعزيز العالمي للجواد العربي مصادر: أرامكو تحوي نحو 15% من احتياطات النفط العالمية بواقع 265 مليار برميل

السماح للنساء بحضور مهرجان مزاين الإبل لأول مرة منذ انطلاقته

السماح للنساء بحضور مهرجان مزاين الإبل لأول مرة منذ انطلاقته
المناطق_الرياض

أتاحت إدارة مهرجان جائزة الملك عبدالعزيز لمزاين الإبل للنساء حضور فعاليات الدورة الجديدة للمهرجان، وذلك للمرة الأولى منذ انطلاق المهرجان عام 1422هـ.

أكد ذلك المتحدث الرسمي لجائزة الملك عبدالعزيز لمزاين الإبل الدكتور طارق الطريفي، الذي قال وفقاً لـ”الوطن” إن نسخة المهرجان للعام الحالي ستكون أكثر تنوعاً وستتواءم مع كافة شرائح المجتمع، بما فيها العائلة السعودية التي ستكون الحاضر الأكبر للفعاليات.

وأضاف الدكتور الطريفي أنه سيتم تخصيص مكتب لتنظيم التخييم بالقرب من المهرجان.

وأشار إلى أن موقع المهرجان والقرية التراثية التي ستقام عليها الفعاليات، سيكون لهما دور كبير في تسهيل حضور العائلات، وسيتم الاهتمام بأدق التفاصيل والخدمات التي سترضي العائلة، كما سيجد الطفل حظاً وافراً من الفعاليات التي سيُعلن عنها قريباً.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>