 القوات الشرعية تقتل وتأسر عشرات الحوثيين في تعز | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 30 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 28 يناير 2017 ميلاديا

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القوات الشرعية تقتل وتأسر عشرات الحوثيين في تعز

القوات الشرعية تقتل وتأسر عشرات الحوثيين في تعز
المناطق - اليمن

تمكنت القوات الشرعية جنوبي اليمن من قطع أحد طرق الإمدادات للحوثيين جنوبي البلاد، من خلال السيطرة على المفترق الرابط بين تعز والحديدة، وفق ما ذكرت مصادر، السبت.
ويأتي هذا التطور في وقت أفادت مصادر عسكرية ميدانية بمقتل أكثر من 27 مسلحا من ميليشيات الحوثي وصالح، وأسر 18 آخرين في مواجهات مع القوات الشرعية، وغارات للتحالف العربي غربي تعز.

وفي تعز أيضا، ذكرت مصادر ميدانية أن القوات الشرعية في جبهة مقبنة، سيطرت على بعض المواقع، كما دارت معارك مع الحوثيين في جبهة الكدحة، وفي مواقع مطلة على مفرق الوازعية غربي تعز.

وتمكنت القوات الشرعية من صد هجوم للانقلابين على مواقعها في منطقة الصياحي وتبة أعلا في جبهة الضباب غربي تعز. كما دارت مواجهات بين الطرفين في محيط جبل هان غربي تعز إثر محاولة تسلل للانقلابين.

وتجددت المعارك بين القوات الشرعية وميليشيات الحوثي وصالح، بعد تمكن القوات الشرعية من السيطرة على الأطراف الشرقية من مديرية المخا بإسناد من طائرات التحالف العربي.

وباشرت الفرق الهندسية التابعة للقوات الشرعية بنزع الألغام التي زرعها الحوثيون وميليشيات صالح شرقي المخا. وبسطت القوات الشرعية سيطرتها الكاملة على مدينة المخا بعد استكمال تمشيط كافة الأحياء في المدينة.

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