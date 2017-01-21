الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة مع نشاط للرياح المثيرة للأتربة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم السبت، انخفاض درجات الحرارة على مناطق “تبوك- الجوف- الحدود الشمالية- حائل- القصيم- المدينة المنورة- ومكة المكرمة”.

كما توقعت الهيئة، أن يصحب انخفاض درجات الحرارة بتلك المناطق نشاط في الرياح السطحية قد تصل سرعتها إلى 50كلم/ ساعة، والتي تتسبب في إثارة الأتربة والغبار وتحد من مدى الرؤية الأفقية.

وأشار التقرير إلى أن السماء ستكون غائمة جزئياً إلى غائمة على معظم مناطق المملكة، ولا يستبعد تكون الضباب على الأطراف الشمالية والمرتفعات الجنوبية الغربية للمملكة خلال الليل والصباح الباكر.