 ركلها مردداً “ترامب سيتخلص منكم جميعا”.. أمريكي يهاجم موظفة مسلمة في شركة طيران | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 30 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 28 يناير 2017 ميلاديا

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ركلها مردداً “ترامب سيتخلص منكم جميعا”.. أمريكي يهاجم موظفة مسلمة في شركة طيران

ركلها مردداً “ترامب سيتخلص منكم جميعا”.. أمريكي يهاجم موظفة مسلمة في شركة طيران
المناطق_وكالات

وجهت محكمة تهمة مهاجمة موظفة مسلمة تعمل في شركة طيران إلى رجل أمريكي خلال وجوده في صالة رجال الأعمال في مطار جون ف. كنيدي في نيويورك ،حيث قام بشتم الموظفة التي كانت ترتدي الحجاب وركلها في ساقها وهددها بأن الرئيس دونالد ترامب “سيتخلص منكم جميعا”. ومثل المعتدي أمام المحكمة حيث يواجه تهما من بينها ارتكاب مخالفات تتعلق بجريمة كراهية والاعتداء والمضايقة الشديدة.

ومثل روبن رودس أمام المحكمة الخميس وهو يواجه مجموعة من التهم بينها ارتكاب مخالفات تتعلق بجريمة كراهية والاعتداء والمضايقة الشديدة، ومن المقرر أن يمثل أمام المحكمة مجددا في الثامن فبراير.

وقالت النيابة إن ربيعة خان التي ترتدي الحجاب، كانت جالسة في مكتبها عندما هددها روبن رودس بينما كان ينتظر رحلته التالية، وضرب الباب بقبضته ليصيب ظهر كرسيها، وعندما سألته خان ما الذي فعلته له، قال رودس “لم تفعلي شيئا” وركلها في ساقها، وعندما حاولت الابتعاد قام رودس بركل الباب ودخول المكتب ومنعها من المغادرة، بحسب الإدعاء.

وبعد تدخل أحد الاشخاص فرت خان من مكتب الاستقبال، بينما قام رودس بملاحقة ومضايقة رجل مسلم كان يصلي موجها سلسلة شتائم ضد الإسلام، بحسب ممثلي الإدعاء.

وذكر الإدعاء أن رودس قال للموظفة “ترامب هنا الآن، وسيتخلص منكم جميعا، تستطيعون أن تسالوا ألمانيا وبلجيكا وفرنسا عن مثل هؤلاء الأشخاص وسترون ما سيحدث”.

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