 فعاليات متنوعة بمهرجان ربيع النعيرية السادس عشر | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 30 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 28 يناير 2017 ميلاديا

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فعاليات متنوعة بمهرجان ربيع النعيرية السادس عشر

فعاليات متنوعة بمهرجان ربيع النعيرية السادس عشر
المناطق – فهد المريخي
يواصل مهرجان ربيع النعيرية السادس عشر يومياً تقديم فعالياته للزوار و المتنزهين خلال هذه الأيام من الإجازة الفصلية , و تنوعت الفعاليات التي يقدمها المهرجان ما بين العروض الترفيهية التي تقدم على المسرح المكشوف بالمهرجان و فعاليات المعارض المصاحبة و خيمة السلامة المرورية التابعة لشركة آرامكو , فضلاً عن استمرار القرية الشعبية بما تقدمه من مجموعة من الحرفيين و أصحاب الصناعات التقليدية القديمة كصناعة الفخار و النحاسة وجانب من المأكولات الشعبية كخبز التنور , في الوقت الذي خصص فيه المهرجان مكانًا لفعاليات وأنشطة النساء لتقديم
أنواعًا مختلفة من البرامج والأنشطة النسائية لكافة الأطياف والأعمار، بمشاركة تنظيمية لعدد من الجهات .
و انتهى اليوم بإقامة الأمسية الخاصة بالمنشد صوت يام ناجي بن باصم و المنشد فهد بن فصلا بقاعة الاحتفالات بحضور سعادة محافظ النعيرية و في الختام تم تكريم المنشدين المشاركين و تكريم الفائز بالسحب اليومي على جهاز الآيفون .
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