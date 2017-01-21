فعاليات متنوعة بمهرجان ربيع النعيرية السادس عشر

يواصل مهرجان ربيع النعيرية السادس عشر يومياً تقديم فعالياته للزوار و المتنزهين خلال هذه الأيام من الإجازة الفصلية , و تنوعت الفعاليات التي يقدمها المهرجان ما بين العروض الترفيهية التي تقدم على المسرح المكشوف بالمهرجان و فعاليات المعارض المصاحبة و خيمة السلامة المرورية التابعة لشركة آرامكو , فضلاً عن استمرار القرية الشعبية بما تقدمه من مجموعة من الحرفيين و أصحاب الصناعات التقليدية القديمة كصناعة الفخار و النحاسة وجانب من المأكولات الشعبية كخبز التنور , في الوقت الذي خصص فيه المهرجان مكانًا لفعاليات وأنشطة النساء لتقديم

أنواعًا مختلفة من البرامج والأنشطة النسائية لكافة الأطياف والأعمار، بمشاركة تنظيمية لعدد من الجهات .

و انتهى اليوم بإقامة الأمسية الخاصة بالمنشد صوت يام ناجي بن باصم و المنشد فهد بن فصلا بقاعة الاحتفالات بحضور سعادة محافظ النعيرية و في الختام تم تكريم المنشدين المشاركين و تكريم الفائز بالسحب اليومي على جهاز الآيفون .