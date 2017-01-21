الغامدي : للأسر المنتجة دعما توليه وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ممثلة بمراكز التنمية الاجتماعية الاعلام الاجتماعي

أكد مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية سعيد بن أحمد الغامدي على أن المعارض التي تعدها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على مختلف الاصعدة سواء في الرعاية الاجتماعية او التنمية الاجتماعية بالتعاون مع القطاع الخاص للأسر المنتجة بصفة خاصة ، وذلك دعما تولية وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ممثلة في مراكز التنمية الاجتماعية ، وهذه المناسبة لهذا اليوم تأتي تفاعلا مع هذا الدعم الى الأسر وفتح منافذ وأفاق جديدة لتسويق منتجات هذه الأسر ، سائلين الله سبحانه وتعالى ان يمد الجميع بفضله وتوفيقه وان يفتح للأسر ابواب الرزق الحلال ويعرف المجتمع على هذه المنتجات التي تقوم بها الأسرة وهذا احد اهداف دور مراكز التنمية الاجتماعية في المنطقة الشرقية ، ولا يفوتني شكر القائمين والمنظمين والجهات الاعلامية لدعمهم للأسر المنتجة وايصال هذا الصوت الى الجمهور الكريم دعما لأسر بلدنا الكريم .

جاء ذلك في افتتاح سعادة مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية سعيد بن احمد الغامدي معرض “منتجي” للأسر المنتجة ، مساء أمس في مجمع الراشد التجاري ، بتنظيم مركز التنمية الاجتماعية بالدمام ، والذي يضم 33 أسرة منتجة تستعرض منتجات حرف يدوية ، ويستمر المعرض خمسة أيام من الساعة الرابعة عصرا وحتى العاشرة مساءً .

وأوضح مدير مركز التنمية الاجتماعية بالنيابة سامي القرني أن المعرض يضم 33 أسرة منتجة ضمن النطاق الجغرافي لعمل مركز التنمية وتتنوع حرفهم اليدوية ما بين ازياء وعطور وطباعة و اكسسوارات واعمال يدوية وبخور ، كما يضم المعرض ركن تعريفي يعرف بخدمات المقدمة من مركز التنمية الاجتماعية بالدمام ، مشيرا الى أن المعرض بمثابة منافذ تسويقية هامة توفر أرباحًا لهذه الأسر، بما يعزز استمراريتها في العمل وإيجاد الدخل المناسب لها .

من جهتها أكدت رئيسة القسم النسائي بمركز التنمية الاجتماعية بالدمام حنان الجميعه أن المعرض يسعى لمساعدة الأسر المنتجة على أن تُسهم في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية ككل، إضافة إلى تدريبهم وتأهيلهم على مواجهة التحديات، وذلك بإيجاد قنوات تسويقية تضمن للأسر المنتجة دخلاً مستدامًا، وكذلك تأصيل التراث الوطني والمشغولات اليدوية وتعزيز الهوية الوطنية.

الجدير بالذكر بأن المعرض تشارك فيه 33 أسرة بعنوان” منتجي ” تحت مظلة القسم النسائي بمركز التنمية الاجتماعية بالدمام التابع لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية ، وبرعاية من مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية سعيد بن أحمد الغامدي ، في مجمع الراشد التجاري وعلى مدى خمسة أيام بدأ من يوم الجمعة 29 ربيع الثاني ، من الساعة الرابعة عصرا وحتى العاشرة مساء .

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