إنقاذ خمسيني وابنه بشاطئ الموسم بجازان

تمكنت فرق البحث والانقاذ بحرس الحدود بقطاع الموسم بمنطقة جازان من إنقاذ حالتين من الغرق بالشاطئ الجنوبي بمدينة جازان اثناء مشاهدتهم لخمسيني وابنه البالغ من العمر ١٦ سنه يطلبون الاستغاثة بعد قيامهما بالسباحه مساء أمس الخميس ٢٨-٤-١٤٣٨

وقد قامت فرقة البحث والانقاذ بانقاذهما من الغرق والقيام بالإسعافات الاوليه لهما ثم نقلهما عن طريق اسعاف حرس الحدود لمستشفى الامير محمد بن ناصر للقيام باللازم الطبي لهما والاطمئنان عن صحتهما.

صرح بذلك الناطق الإعلامي لحرس الحدود بجازان وبين إن الموقع الذي تمت فيه حالة الغرق مسموح السباحه فيه وتوجد به فرق البحث والانقاذ تقوم بواجبها الانساني والتدخل السريع لتقديم المساعدة عند الحاجه لذلك

ونهيب بجميع المتنزهين بعدم المغامرة والمجازفة بالنزول للبحر لمن لايجيد السباحة أو به مرض أو إعاقه لاسمح الله وعدم المجازفة بأرواحهم وتعد هذه الحالتين الاولى منذ بداية العطله . متمنين للجميع نزهة آمنه.